Civilna zaščita izdala odredbo o aktiviranju bolničarjev in prostovoljcev Rdečega križa Slovenije

Ljubljana, 21. avgusta - Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan je izdal odredbo o aktiviranju bolničarjev in prostovoljcev Rdečega križa Slovenije (RKS) ter drugih nevladnih organizacij, ki delujejo v sistemu zaščite in pomoči ter imajo ustrezna znanja za nudenje psihološke pomoči prebivalstvu na terenu. Bolničarji in prostovoljci bodo nudili pomoč žrtvam poplav.