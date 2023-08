Po požarih na otoku Maui še vedno pogrešajo 850 ljudi

Honolulu, 21. avgusta - Število smrtnih žrtev požarov, ki so 8. avgusta izbruhnili na havajskem otoku Maui, je naraslo na 114, še okoli 850 ljudi pa pogrešajo, je v nedeljo sporočil župan okrožja Maui Richard Bissen in dodal, da so doslej pregledali 85 odstotkov uničenega mesta Lahaina. Otok bo medtem danes obiskal ameriški predsednik Joe Biden.