Izidi EP v odbojki za ženske

* Skupina A (Belgija): - četrtek, 17. avgust: Gent: Madžarska - Belgija 0:3 (-16, -15, -19) - petek, 18. avgust: Gent: Srbija - Ukrajina 3:0 (14, 19, 16) Gent: Slovenija - Poljska 0:3 (-19, -14, -19) - sobota, 19. avgust: Gent: Ukrajina - Madžarska 3:0 (17, 24, 17) Gent: Slovenija - Belgija 1:3 (-18, -20, 21, -32) - nedelja, 20. avgust: Gent: Srbija - Slovenija 3:0 (20, 11, 15) Gent: Madžarska - Poljska 1:3 (-22, -12, 21, -16) - ponedeljek, 21. avgust: Gent: Poljska - Srbija 1:3 (18, -13, -23, -18) Gent: Belgija - Ukrajina 0:3 (-18, -23, -23) - torek, 22. avgust: Gent: 17.00 Slovenija - Madžarska Gent: 20.00 Belgija - Poljska - sreda, 23. avgust: Gent: 17.00 Ukrajina - Slovenija Gent: 20.00 Madžarska - Srbija - četrtek, 24. avgust: Gent: 17.00 Poljska - Ukrajina Gent: 20.00 Srbija - Belgija - lestvica: 1. Srbija 3 3 0 9:1 9 2. Poljska 3 2 1 7:4 6 3. Ukrajina 3 2 1 6:3 6 4. Belgija 3 2 1 6:4 6 ---------------------------------- 5. Slovenija 3 0 3 1:9 0 6. Madžarska 3 0 3 1:9 0 * Skupina B (Italija): - torek, 15. avgust: Verona: Italija - Romunija 3:0 (19, 19, 15) - sreda, 16. avgust: Monza: Švica - BiH 2:3 (16, -15, 23, -17, -15) Monza: Bolgarija - Hrvaška 3:1 (-23, 23, 20, 18) - četrtek, 17. avgust: Monza: BiH - Bolgarija 1:3 (-20, -19, 19, -18) Monza: Romunija - Hrvaška 3:1 (22, 21, -23, 19) - petek, 18. avgust: Monza: BiH - Hrvaška 3:2 (-19, 18, -20, 24, 6) Monza: Italija - Švica 3:0 (14, 19, 13) - sobota, 19. avgust: Monza: Romunija - Švica 2:3 (-21, 18, -25, 19, -9) Monza: Bolgarija - Italija 0:3 (-16, -17, -13) - ponedeljek, 21. avgust: Torino: BiH - Romunija 2:3 (12, -24, -21, 21, -11) Torino: Hrvaška - Švica 1:3 (-19, 16, -22, -24) - torek, 22. avgust: Torino: 18.00 Bolgarija - Romunija Torino: 21.00 Italija - BiH - sreda, 23. avgust: Torino: 18.00 Švica - Bolgarija Torino: 21.00 Italija - Hrvaška - lestvica: 1. Italija 3 3 0 9:0 9 2. Bolgarija 3 2 1 6:5 6 3. Romunija 4 2 2 8:9 6 4. Švica 4 2 2 8:9 6 ---------------------------------- 5. BiH 4 2 2 9:10 5 6. Hrvaška 4 0 4 5:12 1 * Skupina C (Nemčija): - četrtek, 17. avgust: Düsseldorf: Grčija - Nemčija 0:3 (-19, -21, -29) - petek, 18. avgust: Düsseldorf: Turčija - Švedska 3:0 (22, 18, 13) Düsseldorf: Azerbajdžan - Češka 3:0 (21, 10, 15) - sobota, 19. avgust: Düsseldorf: Švedska - Grčija 1:3 (-23, 19, -25, -22) Düsseldorf: Azerbajdžan - Nemčija 1:3 (-13, -22, 12, -14) - nedelja, 20. avgust: Düsseldorf: Grčija - Češka 0:3 (-21, -22, -17) Düsseldorf: Turčija - Azerbajdžan 3:0 (13, 13, 13) - ponedeljek, 21. avgust: Düsseldorf: Češka - Turčija 1:3 (-23, -20, 20, -17) Düsseldorf: Nemčija - Švedska 1:3 (13, -16, -18, -18) - torek, 22. avgust: Düsseldorf: 17.00 Azerbajdžan - Grčija Düsseldorf: 20.00 Nemčija - Češka - sreda, 23. avgust: Düsseldorf: 17.00 Grčija - Turčija Düsseldorf: 20.00 Švedska - Azerbajdžan - četrtek, 24. avgust: Düsseldorf: 17.00 Češka - Švedska Düsseldorf: 20.00 Turčija - Nemčija - lestvica: 1. Turčija 3 3 0 9:1 9 2. Nemčija 3 2 1 7:4 6 3. Azerbajdžan 3 1 2 4:6 3 4. Češka 3 1 2 4:6 3 ---------------------------------- 5. Švedska 3 1 2 4:7 3 6. Grčija 3 1 2 3:7 3 * Skupina D (Estonija): - sreda, 16. avgust: Talin: Estonija - Francija 0:3 (-8, -19, -21) - četrtek, 17. avgust: Talin: Finska - Slovaška 0:3 (-20, -23, -16) Talin: Nizozemska - Španija 3:0 (23, 19, 21) - petek, 18. avgust: Talin: Slovaška - Nizozemska 0:3 (-20, -19, -19) Talin: Francija - Španija 3:2 (-22, 18, -23, 17, 10) - sobota, 19. avgust: Talin: Slovaška - Španija 3:0 (17, 24, 19) Talin: Estonija - Finska 2:3 (21, -20, 23, -20, -13) - nedelja, 20. avgust: Talin: Francija - Finska 3:0 (22, 22, 14) Talin: Nizozemska - Estonija 3:0 (8, 25, 19) - ponedeljek, 21. avgust: Talin: Francija - Slovaška 3:0 (21, 19, 12) Talin: Španija - Finska 3:1 (17, -24, 24, 24) - torek, 22. avgust: Talin: 16.00 Nizozemska - Francija Talin: 19.00 Estonija - Slovaška - sreda, 23. avgust: Talin: 16.00 Finska - Nizozemska Talin: 19.00 Estonija - Španija - lestvica: 1. Francija 4 4 0 12:2 11 2. Nizozemska 3 3 0 9:0 9 3. Slovaška 4 2 2 6:6 6 4. Španija 4 1 3 5:10 4 ----------------------------------- 5. Finska 4 1 3 4:11 2 6. Estonija 3 0 3 2:9 1 * Osmina finala (Belgija/Italija): - sobota, 26. avgust: Firence: (1) zmagovalci skupine D - četrtouvrščeni skupine B Firence: (2) drugouvrščeni skupine B - tretjeuvrščeni skupine D - nedelja, 27. avgust: Bruselj: (3) zmagovalci skupine A - četrtouvrščeni skupine C Bruselj: (4) drugouvrščeni skupine C - tretjeuvrščeni skupine A Firence: (5) zmagovalci skupine B - četrtouvrščeni skupine D Firence: (6) drugouvrščeni skupine D - tretjeuvrščeni skupine B - ponedeljek, 28. avgust: Bruselj: (7) zmagovalci skupine C - četrtouvrščeni skupine A Bruselj: (8) drugouvrščeni skupine A - tretjeuvrščeni skupine C * Četrtfinale (Belgija/Italija) - torek, 29. avgust: Firence: (Č1) zmagovalci (1) - zmagovalci (2) Firence: (Č2) zmagovalci (5) - zmagovalci (6) - sreda, 30. avgust: Bruselj: (Č3) zmagovalci (3) - zmagovalci (4) Bruselj: (Č4) zmagovalci (7) - zmagovalci (8) * Polfinale (Belgija) - petek, 1. september: Bruselj: (P1) zmagovalci (Č1) - zmagovalci (Č3) Bruselj: (P2) zmagovalci (Č2) - zmagovalci (Č4) * za tretje mesto (Belgija): - nedelja, 3. september: Bruselj: poraženci (P1) - poraženci (P2) * finale (Belgija): - nedelja, 3. september: Bruselj: zmagovalci (P1) - zmagovalci (P2)