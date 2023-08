Evropske borze brez enotne smeri; evro in nafta dražja

Frankfurt, 21. avgusta - Osrednje evropske borze so prvi trgovalni dan tega tedna sklenile brez večjih premikov in brez enotne smeri. Vlagatelji na stari celini in v ZDA so zazrti v dogajanje na Kitajskem, kjer je centralna banka znižala eno od pomembnih obrestnih mer, a s tem ni odpravila skrbi glede prihodnosti kitajskega gospodarstva. Evro in nafta pridobivata.