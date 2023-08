Večer o vplivu poplav na razmerja moči v slovenski politiki (22. 8.)

Maribor, 21. avgusta - Matija Stepišnik v komentarju Poplave in politični pretresi piše o vplivu poplav na razmerja moči v slovenski politiki. Avtor meni, da je trenutno politično premirje, ki navidezno izvira iz narodne solidarnosti po poplavah, krhko in varljivo in da bo bližina volitev poplavnim ukrepom dala predvolilne pospeške.