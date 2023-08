Sara Čopar po sledeh Janje Garnbret

Seul, 21. avgusta - Sara Čopar je na mladinskem svetovnem prvenstvu športnih plezalcev danes v Seulu osvojila zlato kolajno v kategoriji do 20 let v težavnosti. Laščanka je edina med finalistkami osvojila vrh smeri. Lani je na MSP v ZDA osvojila srebro. Na stopničke sta se uvrstili še Japonki Tomona Takao in Sana Ogura.