Ministrica sindikatom predlagala preložitev začetka odpravljanja nesorazmerij in uveljavljanja novega plačnega sistema

Ljubljana, 21. avgusta - Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je sindikatom danes predlagala, da bi odpravljanje plačnih nesorazmerij v javnem sektorju in prehod na nov plačni sistem začeli leto pozneje, kot so načrtovali doslej, torej s 1. januarjem 2025 in ne 2024. Razlog pa je sanacija države po uničujočih poplavah.