Vreme: Pretežno jasno

V torek bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, najvišje dnevne od 31 do 34, v Vipavski dolini in na Goriškem do 36 stopinj Celzija.

Opozorilo: Po nižinah Primorske bo velika toplotna obremenitev. Vroče bo tudi drugod, predvsem v mestih.

Obeti: V sredo in v četrtek bo sončno in vroče, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. V sredo popoldne lahko na severu nastane kakšna vročinska nevihta.

Vremenska slika: Nad zahodno, srednjo in južno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka k nam zelo topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Sončno in vroče bo. V Kvarnerju bo pihala šibka burja.