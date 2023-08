Za sanacijo po poplavah v Medvodah do 180.000 evrov

Medvode, 21. avgusta - Občinski svet Občine Medvode je na dopisni seji potrdil predlog odloka o aktiviranju sredstev proračunske rezerve za financiranje izdatkov, povezanih z izvajanjem ukrepov ob zadnjih poplavah. Iz sklada bodo namenili do 180.000 evrov, kar predstavlja vsa sredstva, ki so trenutno zbrana v proračunski rezervi, so za STA sporočili iz občine.