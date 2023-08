Dodaten rok za oddajo ocene škode v gospodarstvu po poplavah

Ljubljana, 21. avgusta - Podjetja, ki so utrpela škodo v poplavah in za sanacijo ne potrebujejo predplačila v višini do 10 odstotkov ocenjene škode, lahko škodo prijavijo do 20. septembra. Gospodarsko ministrstvo jim je namreč na pobudo gospodarstva omogočilo dodaten rok. Tista, ki predplačilo potrebujejo, pa morajo prijavo škode še vedno oddati do 1. septembra.