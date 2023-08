Nemčija za strožji nadzor kitajskih naložb

Berlin, 21. avgusta - Nemško gospodarsko ministrstvo po poročanju finančnega časnika Handelsblatt pripravlja zakon za pregled naložb, s katerim želi Berlin povečati nadzor nad tujimi naložbami in omejiti vpliv Kitajske na nemško gospodarstvo. Na ministrstvu so za nemško tiskovno agencijo dpa potrdili, da so ministrstva uskladila ključne točke takšnega zakona.