Notranjemu ministrstvu 4,5 milijona evrov za opremo poslovnih prostorov v obdobju 2023-2027

Ljubljana, 21. avgusta - Ministrstvu za notranje zadeve bo do leta 2027 na voljo 4,5 milijona evrov za opremo poslovnih prostorov enot ministrstva, policije in inšpektorata. Investicija med drugim zajema nabavo pisarniške opreme, nakup UPS in klimatskih naprav, nakup pasjih ut ter nakup kontejnerjev in šotorov za potrebe obravnave migrantov in izrednih dogodkov.