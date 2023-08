Za odpravo škode zaradi zlate trsne rumenice finančno nadomestilo

Ljubljana, 21. avgusta - Vinogradniki na okuženih območjih zlate trsne rumenice bodo upravičeni do nadomestila za odstranjene trse v vinogradih z do 20 odstotkov trsi s simptomi zlate trsne rumenice, sporoča Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Vloge bodo lahko od 10. do 31. oktobra vložili na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.