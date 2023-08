Mednarodne sile pomoči v Rečici ob Savinji se iz šole selijo v bazni tabor

Rečica ob Savinji, 21. avgusta - Mednarodne sile pomoči, ki so priskočile na pomoč po nedavnih poplavah in so jih namestili v osnovni šoli v Rečici ob Savinji, bodo tam začasno nastanjene še do srede, nato pa se selijo v začasni bazni tabor, ki ga civilna zaščita postavlja na igrišču poleg šole, je za STA povedal pomočnik koordinatorja mednarodnih sil Miha Petek.