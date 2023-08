V Ljubljani se je začel maraton kratkih filmov Muvit 6x60

Ljubljana, 21. avgusta - V ljubljanskem Kinu Šiška se je opoldne začel letošnji maraton ustvarjanja kratkih filmov Muvit6x60. Prijavljene filmske ekipe so dobile tematiko, po kateri bodo do srede do polnoči ustvarjale kratke filme v dolžini šest do osem minut. Najboljše tri bodo nagradili v petek, ko bodo letošnje ustvarjanje prikazali na velikem platnu v Kinu Šiška.