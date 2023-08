V Siju v celoti zagnali proizvodnjo na Koroškem, prizadetim zaposlenim bodo izplačali pomoč

Ravne na Koroškem/Jesenice, 21. avgusta - Proizvodnja v družbah Sij Metal Ravne in Sij Ravne Systems iz skupine Slovenska industrija jekla (Sij), ki so jih prizadele poplave v začetku meseca, od sredine prejšnjega tedna ponovno poteka v celoti. V krovni družbi Sij so obenem napovedali izplačilo solidarnostnih pomoči za zaposlene na prizadetih območjih.