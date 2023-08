Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne zdrsnil v minus

Ljubljana, 21. avgusta - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi zdrsnil 0,12 odstotka pod gladino. Cenijo se delnice Petrola, ostale delnice se dražijo oziroma so pri izhodiščnih vrednostih. Vlagateljem so najbolj zanimive Krkine delnice, s katerimi so zaenkrat opravili za dobrih 270.000 evrov poslov.