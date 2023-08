Žurnal24: V Kranju vnovično sojenje oficirjema JLA za smrt avstrijskih novinarjev na Brniku

Kranj, 21. avgusta - Na kranjskem okrožnem sodišču se je v četrtek začelo vnovično sojenje upokojenima majorju JLA Danilu Radovanoviću in podporočniku Saši Ignjatoviću, ki ju obtožnica bremeni napada na avto na Brniku junija 1991, v katerem sta zgorela avstrijska novinarja. V nadaljevanju bodo zaslišali priče in postavili izvedence vojaške in kemične stroke.