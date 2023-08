Srbski obrambni minister sosedi svari pred posledicami priznanja Kosova

Beograd, 21. avgusta - Srbski obrambni minister in predsednik vladajoče stranke Miloš Vučević je v soboto izjavil, da sta Črna gora in Severna Makedonija storili napako s tem, ko sta priznali neodvisnost Kosova, kar ju bo po njegovi oceni "udarilo po glavi". V Podgorici so njegove izjave obsodili in jih označili kot poskus vplivanja na oblikovanje tamkajšnje vlade.