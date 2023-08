Avtocestni odsek med Vrhniko in Brezovico lani najbolj obremenjen

Ljubljana, 21. avgusta - Avtocestni odseki so državi so obremenjeni različno. S potniškimi vozili je bil lani najbolj obremenjen odsek med Vrhniko in Brezovico, kjer jih je števec naštel 19 milijonov, najmanj, tri milijone potniških vozil, pa so našteli iz smeri Maribora proti hrvaški meji. S tovornim prometom je bil najbolj obremenjen odsek pri Ravbarkomandi.