Evropske borze uvodoma v zelenem

London/Frankfurt/Pariz, 21. avgusta - Indeksi na evropskih borzah so bili v uvodnem delu današnjega trgovanja nad petkovimi končnimi vrednostmi. Vlagatelji so previdni zaradi gospodarskih težav na Kitajskem in pred letnim srečanjem centralnih bankirjev v ZDA, ki bo potekalo konec tega tedna, poroča francoska tiskovna agencija AFP.