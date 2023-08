Na Ljubljanskem gradu pet večerov stand up komedije

Ljubljana, 21. avgusta - Na Ljubljanskem gradu se nocoj začenja festival stand up komedije Panč. Festival bo v tokratni, že 16. izdaji vse do petka ponudil pet večerov smeha z 32 komiki, ki prihajajo iz 11 držav s treh celin. Kot posebne goste organizatorji Panča najavljajo imitatorja Klemena Slakonjo in Aleksandra Pozveka ter iluzionista Magic Aleksandra.