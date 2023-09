Slovenija ena od držav z najgostejšo mrežo sakralnih objektov

piše Aleš Kocjan

Ljubljana, 1. septembra - Slovenija je s skoraj 2700 cerkvami in kapelami, ki so evidentirane kot kulturna dediščin, ena od držav z najgostejšo mrežo sakralnih objektov. Vsaka od cerkva in kapel je posebna po svoje, nekatere pa še posebej izstopajo. Vseh pa predvsem manjše in oddaljene župnije ne zmorejo vzdrževati, zato nekatere tudi propadajo.