Pregled - šport, 20. 8. (nedelja)

GENT - Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na tretji tekmi skupinskega dela letošnjega evropskega prvenstva v Belgiji, Italiji, Nemčiji in Estoniji danes v Gentu izgubila proti Srbiji z 0:3 (-20, -11, -15). Slovenke so doživele tretji poraz v skupinskem delu. Po Poljakinjah in Belgijkah so jim odbojkarsko mero vzele še zadnje svetovne prvakinje iz Srbije, ki so tudi na letošnjem zaključnem turnirju stare celine ene glavnih pretendentk za končno zmago. Izbranke italijanskega strokovnjaka na slovenski klopi Marca Bonitte po dnevu premora v torek čaka tekma z Madžarkami, dan kasneje pa še z Ukrajinkami.

BUDIMPEŠTA - Matic Ian Guček je v Budimpešti na svetovnem prvenstvu v atletiki v prvem krogu teka na 400 m ovire v prvi skupini zasedel peto mesto. Z izidom sezone 49,40 in drugim časom kariere je Slovenec polfinale v skupini zgrešil za 15 stotink, za 35 pa napredovanje po času. Prvi v skupini in tudi skupno je bil branilec naslova Brazilec Alison Dos Santos.

KRAKOV - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na tretji tekmi Wagnerjevega memoriala v poljskem Krakovu izgubila proti Franciji z 1:3 (16, -19, -22, -20). Slovenija je turnir na jugu Poljske začela z zmago po treh nizih proti gostiteljem tekmovanja in zmagovalcem letošnje sezone lige narodov, v soboto pa s 3:2 odpravila še aktualne evropske in svetovne prvake Italijane.

COURCHEVEL - Slovenska gorska kolesarka Monika Hrastnik je na evropskem prvenstvu v francoskem Les Menuiresu osvojila odličje srebrnega leska. Od nje je bila v spustu hitrejša le Italijanka Eleonora Farina, ki jo je prehitela za 4,89 sekunde, tretje mesto pa je zasedla Švicarka Lisa Baumann.

ARNHEM - Slovenski motokrosist Tim Gajser je na dirki svetovnega prvenstva v nizozemskem Arnhemu v razredu MXGP osvojil peto mesto, potem ko je bil peti tako v prvi kot drugi vožnji. Zmagal je Francoz Romain Febvre. V razredu MX2 je drugi slovenski predstavnik v SP Jan Pancar dirko končal na 15. mestu.

KRŠKO - Nogometaši Rogaške in Maribora so se v 5. krogu Prve lige Telemach v Krškem razšli z neodločenim izidom 2:2 (0:1). Domžale pa so doma izgubile proti Celju z 1:2 (0:1). S po desetimi točkami sta na vrhu lestvice Celje in Maribor.

HAMBURG - Danec Mads Pedersen je zmagovalec 26. izvedbe enodnevne kolesarske dirke svetovne serije v Hamburgu BEMER Cyclassics v dolžini 205,6 kilometra. Tekmovalec ekipe Lidl-Trek je v ciljnem sprintu ugnal Nizozemca Dannyja van Poppela (Bora-hansgrohe) in Italijana Elio Vivianija (Ineos Grenadiers). Na startnem seznamu v Hamburgu je bil od Slovencev le Matevž Govekar iz ekipe Bahrain Victorious. Na koncu je v času zmagovalca zasedel 34. mesto.

BAKU - Slovenski strelec Rajmond Debevec je na svetovnem prvenstvu z zračnim in malokalibrskim orožjem ter puško šibrenico v Bakuju osvojil 58. mesto v olimpijski disciplini malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov, potem ko je zadel 574 krogov. Drugi slovenski predstavnik Robert Markoja se iz eliminacij ni prebil na kvalifikacijsko tekmo.

SYDNEY - Španska nogometna reprezentanca je na finalni tekmi ženskega svetovnega prvenstva v Avstraliji in na Novi Zelandiji danes v Sydneyju premagala Anglijo z 1:0 (1:0). Za Španke je edini gol dosegla Olga Carmona v 29. minuti. V tekmi za tretje mesto je bila Švedska v soboto v Brisbanu boljša od Avstralije z 2:0 (1:0).

SPIELBERG - Italijan Francesco Bagnaia (Ducati) je zmagovalec preizkušnje svetovnega prvenstva v motociklizmu za VN Avstrije na Spielbergu. Na tem prizorišču je tako zmagal še drugič po sobotni sprinterski dirki. Danes sta za njim najmanj zaostala Južnoafričan Brad Binder (KTM) in rojak Marco Bezzecchi (Ducati VR46).

Bagnaia ima zdaj v SP 251 točk.