Danska in Nizozemska potrdili dobavo letal F-16 Ukrajini

Eindhoven/Esbjerg/Koebenhavn, 20. avgusta - Danska in Nizozemska sta danes potrdili, da bosta Ukrajini dobavili bojna letala F-16. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je odločitev med današnjim obiskom na Nizozemskem pozdravil in dejal, da je ta za Ukrajino zgodovinska in navdihujoča. Po njegovih besedah bo Ukrajina prejela 42 omenjenih lovcev, poročajo tuje tiskovne agencije.