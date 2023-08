Tržačanke so se v znak solidarnosti z muslimankami kopale oblečene

Trst, 20. avgusta - Okoli 50 žensk in nekaj moških se je danes na priljubljeni tržaški mestni plaži Pedocin, ki ima ločeni območji za moške in ženske, kopalo oblečenih. To so storili v znak solidarnosti z muslimankami, ki jim pred tednom dni na tej plaži v Trstu niso dovolili kopanja, ker so bile oblečene v burkinije, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.