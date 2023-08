Vreme: Zvečer in ponoči jasno

Ljubljana, 20. avgusta - Zvečer in ponoči bo jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, drugod severovzhodni veter. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 23 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Goriškem okoli 36 stopinj Celzija.

Opozorilo: Po nižinah Primorske bo velika toplotna obremenitev.

Obeti: V torek in sredo bo sončno in vroče, zjutraj bo ponekod po kotlinah kratkotrajna megla.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo se krepi območje visokega zračnega pritiska. S severovzhodnim vetrom k nam doteka topel in dokaj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči bo jasno. V Kvarnerju bo pihala šibka do zmerna burja. V ponedeljek bo sončno in vroče. V Kvarnerju bo pihala šibka do zmerna burja.