Noah Lyles zlat na 100 m drugi dan SP v Budimpešti

Budimpešta, 20. avgusta - Američan Noah Lyles je drugi dan 19. svetovnega prvenstva v atletiki v Budimpešti v teku na 100 m z 9,83 sekunde izenačil izid sezone na svetu in osvojil zlato medaljo. Bocvanec Letsile Tebogo je bil drugi, tretji pa Britanec Zharnel Hughes, obema so namerili 9,88, med drugim in tretjim mestom pa je bila le tisočinka sekunde razlike.