Pregled - svet, 20. 8. (nedelja)

EINDHOVEN/KOEBENHAVN - Danska in Nizozemska sta med obiskom ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega kot prvi državi potrdili, da bosta Ukrajini dobavili bojna letala F-16. Odločitev sta sprejeli, potem ko so ZDA v petek za to dale zeleno luč ob pogoju, da se bodo ukrajinski piloti izurili za ta letala. Zelenski je odločitev pozdravil in dejal, da je za Ukrajino zgodovinska in navdihujoča. Dejal je, da bo Ukrajina sprva prejela 42 omenjenih ameriških lovcev. Danska je napovedala dostavo prvih šestih lovcev na prehodu v novo leto. Kijev je sporočil, da so piloti urjenje že začeli in da naj bi trajalo pol leta.

BUDIMPEŠTA - Madžarski premier Viktor Orban in turški predsednik Recep Tayyip Erdogan sta se pogovarjala o sodelovanju med državama na področju energetike in o ratifikaciji švedskega pristopnega protokola k Natu, je sporočil madžarski zunanji minister Peter Szijjarto. Pojasnil je, da bosta voditelja o vprašanju Švedske govorila še jeseni, ker sta parlamenta obeh držav trenutno na počitnicah. "Dogovorili smo se, da se bomo nenehno posvetovali, ostali v stikih in se obveščali o stanju parlamentarnih postopkov in njihovem napredku," je dejal.

MOSKVA - Ruska lunarna sonda Luna-25 je med manevriranjem pred pristankom zaradi "nenačrtovane situacije" strmoglavila na površje Lune, je sporočila ruska vesoljska agencija Roskozmos. Dodala je, da preiskava vzrokov nesreče poteka. To je bila prva ruska lunarna misija po letu 1976. Dala naj bi nov zagon ruskemu vesoljskemu sektorju, ki se že leta spopada s težavami s financiranjem in korupcijskimi škandali, zdaj pa je zaradi konflikta v Ukrajini dodatno izoliran.

ČERNIGIV - V sobotnem ruskem raketnem napadu na središče mesta Černigiv na severu Ukrajine je bilo po zadnjih podatkih lokalnih oblasti ubitih sedem ljudi, ranjenih pa 148. Guverner regije Vjačeslav Čaus je še sporočil, da je v bolnišnicah 41 poškodovanih in da je bilo poškodovanih 500 hiš. Tarča napada je bilo gledališče, v katerem je potekalo srečanje izdelovalcev dronov, ki pa so se pravočasno umaknili na varno. V napadu je bilo poškodovano gledališče, pa tudi glavni trg in poslopje bližnje univerze.

MOSKVA/KURSK - Ruska protiletalska obramba je preprečila napad na Moskvo z ukrajinskim brezpilotnim letalnikom, ki ga je sestrelila na območju pred rusko prestolnico, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. O napadih z droni so poročali tudi iz regije Kursk, ki meji na Ukrajino. V mestu Kursk je bila ponoči v napadu ukrajinskih dronov poškodovana železniška postaja in lažje ranjenih pet ljudi, je povedal guverner regije.

NIAMEY - Vodja vojaške hunte v Nigru je v soboto opozoril na posledice v primeru napada na državo v prizadevanjih za vrnitev demokratične vladavine. Po srečanju z delegacijo združenja Ecowas v Niameyju, ki je skušala doseči mirno rešitev po vojaškem udaru 26. julija, je general Abdurahaman Tiani še zatrdil, da njihov cilj ni prevzem oblasti. Napovedal je oblikovanje prehodnih oblasti za največ tri leta. Delegacija Ecowasa se je srečala tudi z v puču odstavljenim predsednikom Nigra Mohamedom Bazoumom.

QUITO - V Ekvadorju so potekale predčasne predsedniške in parlamentarne volitve, na katerih je bil v znamenju nedavnega atentata na predsedniškega kandidata Fernanda Villavicencia v ospredju boj proti organiziranemu kriminalu. Hkrati sta potekala tudi dva referenduma glede prepovedi črpanja nafte v narodnem parku Yasuni v Amazoniji in rudarjenja v gozdu Choco Andino.

CIUDAD DE GUATEMALA - V Gvatemali je potekal drugi krog predsedniških volitev, potem ko v prvem krogu konec junija noben od kandidatov ni prejel potrebne 50-odstotne podpore. Volivci so izbirali med dvema socialdemokratoma, diplomatom Bernardom Arevalom in nekdanjo prvo damo Sandro Torres. Ne glede na to, kdo bo izvoljen, bodo Gvatemalci prvič po več kot desetletju dobili levo usmerjenega predsednika, ki bo nasledil nepriljubljenega Alejandra Giammatteja.

LAS PALMAS - Gasilci na otoku Tenerife so preprečili, da bi plameni obsežnega gozdnega požara, ki že več dni divja na goratem severovzhodu otoka, zajeli domove, so sporočile oblasti. Zaradi požara je moralo svoje domove zapustiti dobrih 12.000 ljudi in ne 26.000 kot so sprva poročali. Plameni so sicer doslej uničili že 8400 hektarjev površin.

SOLUN - Na severovzhodu Grčije ob visokih temperaturah, močnem vetru in suši, ki vztraja že več tednov, od sobote nenadzorovano divjajo obsežni gozdni požari in požari na grmovnih površinah. Plameni so dosegli nekatere vasi na območju pristaniškega mesta Aleksandropolis ter poškodovali več hiš in kmetijskih površin.

VANCOUVER/SEATTLE - V provinci Britanska Kolumbija na zahodu Kanade so oblasti v soboto več deset tisoč prebivalcem v dolini Okanagan, vključno z mestom Kelowna, odredile evakuacijo zaradi gozdnih požarov, ki se hitro širijo. Po podatkih kanadske vlade je bilo samo v Britanski Kolumbiji v soboto zvečer aktivnih 385 požarov. Požari v naravi divjajo tudi v zvezni državi Washington v ZDA, kjer je umrl najmanj en človek.

SAN DIEGO/TIJUANA - Na jugozahodu ZDA se pripravljajo na poplave, ki bi jih lahko prinesel bližajoči se orkan Hilary. Ta naj bi sicer pred prihodom na kopno oslabel v tropsko nevihto, vendar lahko kljub temu povzroči smrtno nevarne poplave, opozarjajo ameriški meteorologi. Močno deževje je zajelo tudi Kalifornijski polotok v Mehiki, kjer so zabeležili eno smrtno žrtev.

ZAGREB - V hrvaška pristanišča je v prvi polovici leta vplulo 56 tujih turističnih ladij, na katerih je bilo skupno 283.000 potnikov ali za 50 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Živahen je tudi pomorski promet z jadrnicami in jahtami, v hrvaško morje pa vplujejo tudi superjahte, na katerih dopustujejo svetovne zvezde in milijarderji.