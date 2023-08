Gasilci na otoku Tenerife dosegli nov uspeh v boju z obsežnim gozdnim požarom

Las Palmas, 20. avgusta - Gasilci na otoku Tenerife so danes preprečili, da bi plameni obsežnega gozdnega požara, ki že več dni divja na goratem severovzhodu otoka, zajeli domove, so sporočile tamkajšnje oblasti. Zaradi požara je moralo svoje domove zapustiti dobrih 12.000 ljudi in ne 26.000 kot so sprva poročali. Plameni so sicer doslej uničili že 8400 hektarjev površin.