Monika Hrastnik danes v Franciji za tretji zaporedni naslov na EP

V ženski konkurenci tako kot v zadnjih letih ne bo vseh najboljših. Na poti proti tretjemu zaporednemu naslovu evropske prvakinje 29-letnici iz Lepe Njive stoji predvsem Italijanka Eleonora Farina, ki je bila v soboto daleč pred vsemi.

Italijanka je bila za več kot osem sekund hitrejša od tekmic. Druga je bila Švicarka Lisa Baumann, tretja pa Hrastnik, ki je za Farino zaostala 8,73 sekunde.

Edina slovenska predstavnica je na nedavno končanem svetovnem prvenstvu v Glasgowu oz. Fort Williamu zasedla 11. mesto, potem ko je na treningu padla in si poškodovala bok ter rebra. Dva tedna kasneje na EP pred finalom tovrstnih težav ni imela.

Slovenska predstavnica, ki ima še srebrno kolajno izpred štirih let iz portugalske Pampilhose da Serre, bi se s četrtim naslovom, 2018 je slavila še v portugalski Lousi, na večni lestvici utrdila na drugem mestu in se še nekoliko približala daleč najuspešnejši tekmovalki v zgodovini EP, Francozinji Anne-Caroline Chausson. Ta je slavila osemkrat.

Ženski finale se bo začel ob 15. uri, Hrastnik se bo na progo podala ob 15.09. Moški finale se bo začel ob 15.56. V njem bo nastopil Jan Cimperman, ki je bil v soboto 107. Miran Vauh ni startal.

V konkurenci do 17 let je bil v razvrstitveni vožnji Ažbe Kalinšek na sedmem mestu, Max Žvegla pa je bil 74. V konkurenci do 15 let bo tekmoval Jakob Praček, ki je bil v soboto 22.