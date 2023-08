Brighton po novi visoki zmagi na vrh angleške lige

London, 19. avgusta - Nogometaši Brightona so v tekmi 2. kroga angleškega prvenstva vpisali novo zmago s 4:1, tokrat so v gosteh premagali Wolverhampton in zaradi boljšega razmerja med doseženimi in prejetimi zadetki vodijo na razpredelnici. Aktualni angleški državni prvak Manchester City je z 1:0 ugnal Newcastle United in je na drugem mestu.