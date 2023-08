Izidi kvalifikacij nogometne lige prvakov

* Izidi: prve tekme - torek, 15. avgust: Aris Limassol - *Rakow 0:1 (0:0) 1:2 *Maccabi Haifa - Slovan Bratislava 3:1 (2:0) 2:1 (Kenan Bajrić je igral celo tekmo za Slovan) *Molde - Klaksvik 2:0 (1:0, 1:0) 1:2 Sparta Praga - *Koebenhavn 2:4 (0:1, 1:1, 3:3) - 11 m 0:0 *Galatasaray - Olimpija 1:0 (1:0) 3:0 Bačka Topola - *Braga 1:4 (1:4) 0:3 Servette - *Rangers 1:1 (1:0) 1:2 Sturm Gradec - *PSV Eindhoven 1:3 (1:2) 1:4 (Jon Gorenc Stanković je igral do 71. minute za Sturm) (Tomi Horvat je igral od 71. minute za Sturm) Marseille - *Panathinaikos 3:5 (2:0, 2:1, 2:1) - 11 m 0:1 (Benjamin Verbič je igral do 46. minute za Panathinaikos) (Adam Gnezda Čerin je igral od 70. minute za Panathinaikos) (Andraž Šporar je igral do 63. minute za Panathinaikos) - sobota, 19. avgust: *AEK Atene - Dinamo Zagreb 2:2 (0:1) 2:1

* Opomba: moštva, označena z zvezdico (*), so se uvrstila v zadnji kvalifikacijski krog lige prvakov; preostala pa v zadnji kvalifikacijski krog evropske lige.