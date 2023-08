V ruskem napadu na severu Ukrajine več mrtvih in ranjenih

Černigiv, 19. avgusta - V ruskem raketnem napadu na mesto Černigiv na severu Ukrajine je bilo danes ubitih najmanj sedem ljudi, 90 je ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. Med žrtvami so tudi otroci. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na Telegramu sporočil, da je raketa zadela središče mesta, v bližini univerze in gledališča.