Pirc Musar: Humanitarne organizacije in humanitarni delavci rešujejo življenja

Ljubljana, 19. avgusta - Predsednica Nataša Pirc Musar je ob svetovnem dnevu humanitarnosti izrazila hvaležnost vsem humanitarnim organizacijam in posameznikom, ki na različne načine pomagajo ljudem v stiski. "Humanitarne organizacije in humanitarni delavci rešujete življenja," je zapisala in izpostavila njihovo pomoč po katastrofalnih poplavah, ki so prizadele državo.