Slovenija v luči nedavne ujme poudarja pomen hitrega in učinkovitega humanitarnega odziva

Ljubljana, 19. avgusta - Slovenija poudarja pomen hitrega in učinkovitega humanitarnega odziva ljudem v stiski in je spričo naraščajočih potreb v svetu v lanskem letu podvojila humanitarno pomoč. Kako pomembno je, da hitro priskočimo na pomoč, smo spoznali tudi ob nedavnih poplavah v Sloveniji, so ob današnjem svetovnem dnevu humanitarnosti sporočili iz Mladike.