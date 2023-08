Šarec za Večer in Dnevnik: Naša nova doktrina je, da se vojska ob naravnih in drugih nesrečah aktivira takoj

Ljubljana, 19. avgusta - Obrambno ministrstvo pri aktivaciji vojske za pomoč pri naravnih in drugih nesrečah ne upošteva več pravil postopnosti, kot je to veljalo prej. "Naša nova doktrina je, da se vojska aktivira takoj," je v intervjuju za Dnevnik in Večer poudaril obrambni minister Marjan Šarec. Ob tem je prepričan, da je vojska v takšnih situacijah nepogrešljiva.