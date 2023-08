Pregled - šport, 18. 8. (petek)

GENT - Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je danes odigrala svojo prvo tekmo na evropskem prvenstvu, ki ga skupaj gostijo Belgija, Italija, Nemčija in Estonija ter doživela prvi poraz. V belgijskem Gentu je bila boljša Poljska s 3:0 (19, 14, 19). Po uvodnem porazu bodo Slovenke naslednjo tekmo igrale v soboto ob 20. uri z gostiteljicami Belgijkami, v nedeljo pa s Srbkinjami, aktualnimi evropskimi podprvakinjami.

KRAKOV - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je nastope na Wagnerjevem memorialu v Krakovu, ki je zadnji test pred začetkom evropskega prvenstva, s 3:0 odpravila gostitelje Poljake. V soboto bo slovenski tekmec Italija, v nedeljo pa še Francija, obakrat se bosta tekmi začeli ob 14. uri.

BILBAO - Španski kolesar Oier Lazkano (Movistar) je zmagovalec četrte razgibane etape dirke po Burgosu med Santa Gadea del Cidom in Pradoluengom (157 km). Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Jumbo-Visma) je pred sobotno zadnjo etapo zadržal majico vodilnega.

LJUBLJANA - V prvi tekmi 5. kroga Prve lige Telemach je Bravo izgubil s Koprom z 0:3 (0:1).

BAKU - Slovenska strelca Luka Lukič in Živa Dvoršak sta na svetovnem prvenstvu v Bakuju s 514,5 zadetega kroga osvojila 72. mesto na ekipni tekmi mešanih parov v streljanju z zračno puško. Najboljša je bila ekipa Kitajske, pred Iranom, Izraelom in Francijo.

HAAG - Slovenski jadralec Toni Vodišek je dan pred zaključnimi regatami v razredu formula kite na svetovnem prvenstvu v Haagu Sloveniji že zagotovil mesto na olimpijskih igrah v Parizu prihodnje leto. Vodiška v soboto čakajo še finalne regate svetovnega prvenstva, v katerih bo skušal ubraniti naslov svetovnega prvaka.

KRAKOV - Slovenski kanuist Žiga Lin Hočevar je na svetovnem mladinskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Krakovu postal svetovni prvak v kanuju. Uspeh je s četrtim mestom med kanuistkami v mladinski konkurenci dopolnila Naja Pinterič, Eva Alina Hočevar pa je bila osma med kajakašicami do 23 let.

ZAGREB - Judoistki Maruša Štangar v kategoriji do 48 kg in Kaja Kajzer v kategoriji do 57 kg sta na veliki nagradi v Zagrebu osvojili bronasti kolajni. Anja Štangar je bila v kategoriji do 52 kg peta.

RIM - Potem ko je Roberto Mancini v nedeljo odstopil z mesta selektorja italijanske nogometne reprezentance, ima Italija spet prvega moža izbrane vrste. Na mestu selektorja bo odslej Luciano Spalletti, ki je z Napolijem v prejšnji sezoni osvojil naslov v serie A, je sporočila italijanska zveza Figc. Spallettijev prvi delovni izziv bosta septembrski kvalifikacijski tekmi za Euro 2024 proti Severni Makedoniji in Ukrajini.