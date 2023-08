Voditelji ZDA, Japonske in Južne Koreje z dogovorom za tesnejše varnostno sodelovanje

Washington, 19. avgusta - Voditelji ZDA, Južne Koreje in Japonske so se na prvem trilateralnem vrhu v ameriškem predsedniškem letovišču Camp David dogovorili za tesnejše sodelovanje, predvsem na področju varnosti, obrambe in gospodarstva, pa tudi na drugih področjih. Potrdili so načela trilateralnega partnerstva, zavezo o posvetovanjih in skupno izjavo.