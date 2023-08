Izjave po tekmi Slovenija - Poljska (0:3)

* Marco Bonitta, selektor Slovenije: "Najprej čestitke Poljski, ampak čestitke tudi slovenski ekipi, saj smo v tekmo pristopili zelo dobro. Z agresivnim pristopom, še posebej na servisu. Toda trenutno nimamo moči, da ostanemo na isti ravni za dlje časa v nizu. Igrale so zelo dobro, trudili smo se po najboljših močeh. Nekaj napak, ampak igrati proti tako močni ekipi je zelo, zelo težko."

Mirta Velikonja Grbac, reprezentantka Slovenije: "Zelo smo ponosne na ta začetek, led je prebit. V prvem nizu smo pokazale našo igro, izkoristile smo njihovo nekakšno podcenjevanje na trenutke. Sicer so nam potem pokazale, kako znajo one igrati v drugem svetu, ampak ne glede na to smo se tudi v tretjem nizu borile naprej. Dale smo vse od sebe in zato je bila tekma malo bolj zanimiva. Zelo sem ponosna na ekipo in upam, da bomo tako nadaljevali."

Saša Planinšec, reprezentantka Slovenije: "Veliko dobrih stvari lahko odnesemo iz današnje tekme, predvsem sem najbolj vesela, da se nismo bale nasprotnic in smo tekmo začele zelo samozavestno. Potegniti moramo najboljše stvari iz današnjega dne in jih prenesti na jutrišnjo še boljšo igro."