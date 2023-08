Newyorške borze končale brez enotne smeri

New York, 18. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili mešano in blizu izhodišč, saj so vlagatelji kupovali privlačnejše državne obveznice, katerih zahtevani donosi so se zadnje dni zvišali v pričakovanju, da bi se lahko dvigovanje obrestnih mer zaradi boja proti inflaciji še nadaljevalo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.