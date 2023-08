Rusija zaprla organizacijo za človekove pravice Center Saharov

Moskva, 18. avgusta - Moskovsko sodišče je danes na zahtevo ruskega pravosodnega ministrstva razpustilo Center Saharov, ugledno rusko organizacijo za človekove pravice, zaradi domnevnega nezakonitega organiziranja konferenc in razstav. Gre za zadnjega v vrsti pravnih ukrepov proti organizacijam v državi, ki so kritične do Kremlja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.