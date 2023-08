Na cestah spet pričakovati povečan promet

Ljubljana, 19. avgusta - Na avtocestah in nekaterih drugih glavnih prometnicah po državi je po napovedih prometno-informacijskega centra vse do ponedeljka pričakovati močno povečan promet. Danes je še posebej zgoščene prometne tokove pričakovati dopoldne, v nedeljo pa ves dan. K visoki gostoti prometa bo prispeval tudi konec počitnic v delu Nemčije, Nizozemske in Švice.