Vreme: Plohe in nevihte bodo ponehale

Ljubljana, 18. avgusta - V prvem delu noči bodo plohe in nevihte ponehale, delno se bo razjasnilo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju do 22 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.