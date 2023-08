Tečaji delnic v skrajšanjem trgovalnem tednu večinoma navzdol

Ljubljana, 18. avgusta - Tečaji delnic na Ljubljanski borzi so v tem trgovalnem tednu, ki sta ga zaznamovala dva dela prosta dneva, večinoma izgubili vrednosti. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je na tedenski ravni izgubil 3,83 odstotka in se zadnji trgovalni dan oblikoval pri 1175,33 točke. Borzni posredniki so sklenili za skoraj 5,9 milijona evrov prometa.