Na poletni šoli astronomije dijaki opazovali nočno nebo tudi s slovenskim teleskopom GoChile

Slovenj Gradec, 19. avgusta - Na turistični kmetiji Lešnik pri Slovenj Gradcu se danes zaključuje poletna šola astronomije GoChile. Dijaki in dijakinje so se v enem tednu spoznali z raziskovalnim delom na področju astronomije ter z uporabo daljinsko vodenega teleskopa GoChile, prvega in edinega slovenskega teleskopa na južni polobli, pripravili raziskovalne projekte.