V Škofji Loki festival sladoleda Sladka Loka

Škofja Loka, 19. avgusta - Širše mestno jedro Škofje Loke bo danes prizorišče tretjega festivala sladoleda Sladka Loka, ki bo poleg sladoleda in drugih sladic ponudil tudi bogat kulturni in zabavni program. Turistično društvo Škofja Loka in občina sta se odločila festival izpeljati, četudi je šele dva tedna po ujmi, ki je prizadela večji del države, vključno s Škofjo Loko.