Šahtar bo gostitelj tekem lige prvakov v Hamburgu

Hamburg, 18. avgusta - Ukrajinski prvak Šahtar Doneck bo domače tekme nogometne lige prvakov igral na stadionu Volkspark v nemškem Hamburgu, so danes sporočili iz kluba. V prejšnji sezoni je ukrajinska ekipa, ki zaradi ruske invazije na to državo ne more igrati na domačem stadionu, prisilno gostovala v Varšavi.