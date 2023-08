Slovenj Gradec bo gostil mlade glasbenike iz treh držav

Slovenj Gradec, 20. avgusta - V okviru mednarodnega projekta YES - Young Europe Sings bo rojstna hiša mojstra samospevov Huga Wolfa v Slovenj Gradcu od 21. do 27. avgusta gostila 18 izbranih mladih pevcev in pianistov iz Slovenije, Francije in Nemčije. Projekt YES jim omogoča mobilnost ter ponuja obsežen in pester izobraževalni program, so sporočili organizatorji.