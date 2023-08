Zaradi administrativnih in kadrovskih ovir zamude pri presejalnem testiranju novorojenčkov

Ljubljana, 19. avgusta - Pri presejalnem testiranju novorojencev po razširjenem programu prihaja zamud. Glavna razloga za to so neučinkoviti in dolgotrajni postopki za razpise za opremo in material, hkrati pa je težko najti strokovni kader, ki je dovolj kvalificiran in pripravljen delati v javnem sektorju za plačo, ki jo ta lahko ponudi, pojasnjujejo v UKC Ljubljana.